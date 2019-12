Rieti, travolto da un'auto a Vetralla. Grave un 41enne di Castelnuovo di Porto

La scarsa illuminazione stradale miete ancora vittime. Ieri sera 28 dicembre a Vetralla un 41enne di Castelnuovo di Porto sulla Cassia nei pressi dell'incrocio con la strada provinciale Vetrallese è stato travolto da un'auto e subito ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Belcolle di Viterbo. Non sarebbe in pericolo di vita, ma non è in grado di parlare e deve essere sottoposto ad operazione chirurgica. L'incidente si è verificato a ora di cena. Una Fiat Panda, proveniente da Vetralla e diretta verso Viterbo, guidata da un vetrallese di 48 anni ha colpito il pedone, un uomo di 41 di nazionalità rumena residente a Castelnuovo di Porto. L'uomo non sarebbe in grado ancora di parlare, nonostante sia cosciente e non sia intubato, e a breve dovrebbe essere sottoposto ad operazione chirurgica ortopedica.