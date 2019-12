Mille emozioni al concerto di Natale dell'istituto Sacchetti Sassetti di Rieti

Si è svolto nel pomeriggio del 19 dicembre il concerto di Natale degli studenti dell'istituto comprensivo Sacchetti Sassetti di Rieti nello splendido scenario della chiesa di San Domenico a piazzale Beata Colomba dove sono arrivate tantissime persone per assistere all'esibizione dei giovani artisti reatini. Attenzione massima dei presenti e tanti applausi per l'esibizioni del coro della scuola reatine e per i ragazzi che frequentano le classi strumentali di clarinetto, flauto, chitarra e percussioni. Particolarmente apprezzata l'esibizione innovativa e coinvolgente di ballo, musica e poesia dal titolo "Tra cielo e terra verso il Natale" coordinata e diretta magistralmente dal professor Renzo Menga