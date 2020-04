Emergenza coronavirus, partono i corsi pre parto in teleconferenza. Ecco come partecipare

Al via i corsi di accompagnamento alla nascita. I corsi si svolgeranno in modalità telematica nel rispetto delle misure di sicurezza in atto contro il coronavirus. La direzione aziendale della Asl di Rieti comunica l’avvio dei corsi di accompagnamento alla nascita. Nel pieno rispetto delle misure di sicurezza in atto contro il coronavirus, i corsi si svolgeranno in modalità telematica.

La struttura dei corsi di accompagnamento alla nascita rimane invariata sia nei contenuti che nella presenza delle diverse figure professionali del consultorio familiare e pediatrico aziendali (psicologa, assistenti sociali, ostetriche, pediatri, assistenti sanitarie, infermiere professionali), così come nella collaborazione con altri enti territoriali.

La procedura attivata garantirà la continuità del percorso della gravidanza e perinatale, sia di gruppo che individuale. E’ possibile iscriversi ai corsi, contattando la Asl di Rieti al numero di telefono 0746/279428 (Assistente Sociale dottoressa Silvia Luzzi) e/o al numero telefonico 0746/279437 (Psicologa dottoressa Anna Mosser Incelli, referente Corsi Accompagnamento alla Nascita).