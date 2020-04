Coronavirus, Nihat riesce a passare l'esame di virologia grazie al pc della consigliera di Fara in Sabina

Alla riapertura del prossimo 4 Maggio il Comune di Fara lavorerà per realizzare delle postazioni telematiche che consentiranno a chi ne ha bisogno di lavorare, studiare, sostenere esami o prove professionali da remoto, con una strumentazione adeguata e soprattutto con una connessione ad internet dignitosa. E’ l’impegno preso dal consigliere comunale di maggioranza, capogruppo di “Fara 3.0”, Roberta Cuneo, che su questa iniziativa ha deciso di metterci non solo la sua faccia, ma anche la sua serietà umana e amministrativa.

Tutto parte nei giorni scorsi, quando l’ex vicesindaco di Fara Sabina imbatte quasi per caso nella storia di Nihat, giovane studentessa universitaria di 25 anni residente nella frazione di Borgo Quinzio che, al pari di tutti i suoi colleghi in Italia, è costretta a studiare, seguire lezioni, e soprattutto sostenere esami, per via della quarantena causata dall’emergenza sanitaria internazionale. Nihat segue un corso di laurea scientifico altamente specializzato, e, ironia del caso, deve sostenere l’esame di virologia; il problema è che il portatile della ragazza non ha la videocamera per sostenere l’esame a distanza, in videoconferenza, ma soprattutto che nella zona dove abita la connessione Adsl non è abbastanza forte da reggere quel tipo di servizio. Il che, anche ricorrendo ad un nuovo computer, renderebbe comunque difficile fare l’esame. Dall’università, secondo quanto appreso, l’unica controproposta è quella di cambiare il calendario dell’esame, presentandosi alla sessione successiva, dopo l’estate. Cosa impossibile, nei piani di studio di Nihat, che racconta la sua storia alla consigliera comunale. Da lì parte un’iniziativa di sostegno portata avanti quasi a titolo personale, che diventa poi storia di dominio pubblico. E soprattutto, di pubblica utilità.

Il perché lo racconta direttamente Roberta Cuneo: “Nella strada fatta per aiutare questa ragazza a sostenere il suo esame, abbiamo trovato non solo difficoltà di carattere burocratico, ma veri e propri vuoti normativi, generati dalle restrizioni decretate dal legislatore nazionale – spiega la capogruppo di “Fara 3.0” – così, per esempio, non è stato possibile realizzare una postazione dotata di un supporto informativo all’avanguardia e di una connessione decente, ad esempio, in Comune, perché in questo momento la maggior parte dei servizi al pubblico non vengono erogati, o vengono erogati in teleconferenza, per via del lockdown. Anche gli spostamenti limitati non hanno aiutato, per cui, alla fine, ci si è adoperati per risolvere la soluzione in maniera ‘casalinga’. Ovvero un prestito di pc e di una chiavetta per consentire a Nihat di sostenere, e superare brillantemente (con un bel 24) il suo esame di virologia".

Da lì, però, la cosa non è finita, e ora la consigliera Cuneo, fatta propria la vicenda di Nihat, ha deciso di investire il suo ruolo di rappresentante istituzionale affinché il Comune di Fara Sabina si doti di postazioni informatiche da mettere a disposizione dei cittadini per ogni esigenza di lavoro e di studio, in questo periodo di quarantena. Anche in previsione di un finale di anno scolastico ancora tutto da decifrare.

Paolo Giomi