Coronavirus, pioggia di donazioni alla Asl di Rieti per affrontare l'emergenza.

La direzione Asl di Rieti vuole ringraziare le tante persone, semplici cittadini, associazioni, piccole e grandi aziende, enti pubblici, organizzazioni sindacali, per la sensibilizzata dimostrata nei confronti dell’azienda e del personale coinvolto nell’emergenza Covid 19.

Tante le donazioni arrivate sino ad oggi all’azienda attraverso contatti diretti o tramite l’Iban IT29 I010 0514 6000 0000 0003 344. Si tratta di donazioni economiche ma anche di strumentazioni e presidi destinati alle Unità operative di Malattie Infettive, Pneumologia, reparto Covid, Pronto Soccorso, Pediatria.

"Un sentito e doveroso grazie al Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Viterbo e Rieti (200 schermi facciali), Giovanni Mari e Maria Giovanna Cimei (100 tute in Tyvek), raccolta fondi Associazioni Amici del Carnevale Santarofinaro di Santa Rufina, Le Camiciole APS di Ville Grotti, Terra delle Grotte di (82 tute in Tyvek), Simone Angelucci (59 tute in Tyvek), Provincia Rieti (7 tute in Tyvek e 100 guanti in lattice), Italcaccia Rieti (100 facciali filtranti KN95), Uil Rieti (fornitura di tute in Tyvek per reparto Covid di cui 20 all’Unità operativa di Malattie Infettive), Albacolor, Adriano Renzi, FAIR Srl di Ragni Alessandro, Fabiana D'Angeli, Stefania Orfei, Angelica Palella, Giada Tomassetti, Antonio Palella, Fausto Petrucci, Giorgio Pietrangeli, Annamaria Pace, Giulio Fagiolo, Paolo Granati, Giacomo Dionisi, Daniele Manna, Francesco Massacesi, Gennaro Massa, Marco Aloisi, Federica Zannoni, Leonardo Costantini, Matilde Placido, Michele Massacesi, Lia Righi, Claudia Calderini, Giuliana Ciccalotti, Federico Calderini, Rosa Vargas, Elia Pochini, Anna Succhiarelli, Noemi Gaudioso, Michelina Di Giuseppe, Greta Grammatica, Iris Ferroni, Mattia D'Orazi, Gloria Degli Atti, Matteo Lelli, Giovanni Troiani, Stefano Sestili, Giuseppe Penzo, Marco Aldini (170 tute monouso), QBIGROUP – Dott. Luca Quareni (10 Registratori digitali multi-parametrici modulari TEOX PRO), Prof. Paolo Emilio Puddu, Università La Sapienza di Roma e Dott.ssa Costanza Ciancarelli: 37 telefonini con caricatori e 62 misuratori ambientali, Associazione culturale Sabina Ludovico Petrini (4 Monitor spot check modello pc300 GIMA), La Via del Sale Onlus (30 valvole peep), Primo Cecilia (300 tute tyvek), I ragazzi della classe V E dell’Istituto Magistrale EPN di Rieti (Tutto il ricavato dei 100 giorni)", dicono dalla Asl.

La direzione aziendale ringrazia inoltre l’avvocato Mariella Cari e il dottor Andrea Masina AD di Kronosan per il supporto nella ricerca di fornitori per DPI.