Emergenza coronavirus, Uil e Cisl: "Un operatore sanitario su quattro escluso dal bonus rischio Covid"

Sandro Antonacci (Fp-Cisl) e Domenico Teodori (Uil-Fp) intervengono dopo la videoconferenza del 21 aprile nella quale l'azienda ha illustrato la lista dei beneficiari del bonus previsto dalla Regione (di 1.000 o 600 euro) per coloro che hanno lavorato nei reparti di emergenza a contatto con i positivi.

"Nel metodo Cisl Fp e UIL Fpl contestano la poca correttezza della Direzione che con una informativa, senza possibilità di replica da parte del sindacato, come previsto invece obbligatoriamente dalle norme di legge e dal contratto, ha inviato in Regione Lazio una tabella riepilogativa del personale al quale verrà corrisposto il riconoscimento economico promesso e sottoscritto dall’amministrazione regionale a tutti i lavoratori della sanità impegnati nella gestione dell’emergenza coronavirus. Nel merito Cisl Fp e Uil Fpl rilevano che dalla tabella si evince che il bonus sarà riconosciuto a 250 operatori del comparto per il rischio elevato in fascia A e a 48 operatori per il rischio medio in fascia B, quindi a circa il 25% dell’organico aziendale”, si legge della nota congiunta.

Cisl Fp e Uil Fpl contestano alla Asl di Rieti un’applicazione restrittiva dell’accordo regionale, un esempio su tutti: nel blocco operatorio sembrerebbe che agli operatori in turno h 24 spetterebbe il bonus, mentre gli operatori in turno h 12 con le reperibilità notturne sarebbero esclusi. Sembrerebbero esclusi anche operatori addetti alle attività di assistenza domiciliare e di assistenza riabilitativa che hanno reso prestazioni a pazienti Covid e non convincono neanche i numeri degli operatori dei servizi di diagnostica.

"Per quanto sopra rappresentato, Cisl Fp e Uil Fpl, ritengono inaccettabile la proposta della Asl di Rieti per l’indennità da riconoscere al personale sanitario per la lotta contro il Covid 19, ne chiedono l’immediato ritiro e contestualmente chiedono alla Regione idi vigilare per garantire il rispetto dell’accordo firmato l’11 aprile e per dare a tutto il personale della sanità di Rieti un segno concreto di gratitudine per lo straordinario lavoro che hanno fatto e stanno facendo. Cisl Fp e Uil Fpl e tutti gli operatori non sono più disposti ad accettare soluzioni ingiuste e discriminatorie", si conclude la nota.