Coronavirus, i carabinieri controllano Poggio Mirteto dall'alto con l'elicottero.

Dall'elicottero i carabinieri controllano il territorio. Il 23 aprile un carabiniere della Compagnia di Poggio Mirteto e i colleghi del 16° Nec (Nucleo Elicotteri Carabinieri) di Rieti hanno sorvolato il territorio della Bassa Sabina.

L'intento, oltre che di monitorare alcune strade principali, era anche anche di supportare i carabinieri in servizio per la prevenzione dei reati in genere. Si è trattato di un normale servizio, con l'impiego però di un elicottero.

Elisa Sartarelli