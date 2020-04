Coronavirus, la Polizia Penitenziaria inserita nei screening per i test sieriologici nel Lazio. A darne notizia è il segretario Fns Cisl Lazio.

"In questi giorni abbiamo formalmente ricevuto dall'amministrazione Regionale del Lazio, Prap Lam, che nel programma di indagine epidemiologica è stata inserita anche la polizia penitenziaria operante nella Regione Lazio. Indagine epidemiologica di cui già sono stati chiesti i dati per quanto concerne il personale in servizio presso gli Istituti e servizi vari appartenenti al dipartimento amministrazione penitenziaria. Indagine, che a quanto apprendiamo, dovrebbe essere effettuata anche per il personale di Polizia Penitenziaria appartenente al Dipartimento Giustizia Minorile e Comunità pertinenti alla Regione Lazio".