Terremoto 2016, l'ex sindaco di Amatrice Pirozzi (FdI): "Protocollo di sicurezza per cantieri ricostruzione".

Terremoto 2016, l'ex sindaco di Amatrice Pirozzi (FdI): "Subito protocollo di sicurezza per cantieri ricostruzione".

Il consigliere regionale, presidente della XII Commissione (Tutela del territorio, erosione costiera, emergenze e grandi rischi, protezione civile, ricostruzione) e responsabile nazionale prevenzione e grandi rischi di Fratelli d’Italia, ha lanciato un nuovo appello per velocizzare le opere: "I cantieri della ricostruzione delle aree terremotate devono ripartire prima possibile. È indispensabile che -come si sta già facendo in altre zone d’Italia per alcune opere fondamentali- venga siglato un protocollo di sicurezza che permetta di rimettere in moto la ricostruzione già nei prossimi giorni. È una misura a costo zero, che darebbe ossigeno a un settore economico paralizzato dall’emergenza e anche speranza alla popolazione delle aree colpite dal sisma".