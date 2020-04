Emergenza Coronavirus: oltre 1.100 le domande presentate per i buoni spesa a Rieti.

Prosegue il lavoro dell’assessorato e degli uffici dei Servizi sociali del Comune di Rieti relativamente alla valutazione e alla distribuzione dei buoni spesa in favore delle famiglie in difficoltà economica conseguente all’emergenza epidemiologica da Coronavirus-Covid19.

Ad oggi sono pervenute al Comune di Rieti in totale circa 1100 domande e le assistenti sociali ne hanno lavorate finora circa 1000. Alcune domande sono in fase di approfondimento per incompletezza dei dati forniti con i richiedenti che vengono contattati dagli uffici per finalizzare la pratica. In collaborazione con l’assessorato alla Protezione Civile, prosegue contestualmente la distribuzione delle card per i buoni spesa, affidata alle associazioni di protezione civile impegnate nel Centro Operativo Comunale: Gruppo Comunale di Rieti, Croce Rossa Italia Comitato di Rieti, Associazione Nazionale Polizia di Stato, Rieti 93, Nucleo Operativo di Emergenza, alle quali si è aggiunta anche la Guardia Faunistica ambientale-distaccamento di Rieti.

Si ricorda che è ancora possibile presentare la domanda (clicca qui) oppure telefonicamente chiamando il numero verde 800845620, attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 13.30. In conseguenza delle numerose richieste, si suggerisce, quando possibile, di privilegiare la procedura online.