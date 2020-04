Festa Liberazione, il 25 aprile tessera ad honorem dell'associazione partigiani cristiani a Radio Mondo.

“Il 25 aprile il 75esimo anniversario della Liberazione dell'Italia dal nazifascismo, festa della Democrazia e della Libertà, l'associazione nazionale partigiani cristiani conferirà la tessera ad honorem a Radio Mondo di Rieti. La motivazione recita "per aver contribuito a diffondere, nei quaranta anni di attività a servizio dell informazione libera e democratica, i valori e i principi contenuti nella Costituzione Italiana nata dalla Resistenza e dalla Lotta di Liberazione", dice Pino Strinati.

I partigiani cristiani, con questo atto, vogliono ringraziare i mezzi di informazione che in tutti i momenti drammatici e in tutte le emergenze, con il loro servizio restituiscono speranza.

"Conferendo questo riconoscimento da Rieti centro d'Italia, l'Anpc intende anche ricordare il ruolo simbolico di Radio Londra nel periodo resistenziale. Nel nord e nel mezzogiorno, nel centro e nelle isole, non vi è un centro abitato nel quale la voce di Libertà di Radio Londra non sia stata ascoltata. La Festa della Liberazione rappresenta la vittoria della ragione sulla barbaria e sulla dittatura. Una vittoria che - in questa epoca di emergenza planetaria - deve essere rinnovata ogni giorno da tutti i mezzi di informazione, per contribuire ad una nuova rinascita dell' Italia e dell'Europa”.