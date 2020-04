Coronavirus, Mariano Gatti (Atev): "Penalizzate le case di riposo che hanno rispettato le regole".

Il presidente dell'Atev Rieti, attualmente ricoverato in una casa di riposo, interviene sulla situazione che si sta vivendo nel Reatino con l'emergenza coronavirus.

"La mia associazione - si legge nella nota - si occupa prevalentemente di disabilità io vivo in una casa famiglia a Rieti da alcuni anni e faccio volontariato e non pubblico sempre quelle attività che svolgo come associazioni. Ciò che volevo denunciare è il comportamento poco professionali di alcuni personaggi che in questa situazione descrivono proprio ciò che succede nella nostra nazione dove viene premiato chi non è rispettoso delle regole, in questo caso preciso vengono penalizzate le strutture che hanno tutelato i propri pazienti adottando tutte le precauzioni del caso. La Croce Rossa che si è vantata sui media di portare le uova pasquali alle strutture diventate Covid - casa di Contigliano Alcim e casa di riposo Santa Lucia - forse noi ricoverati in strutture non covid siamo figli di un Dio diverso? Ora parliamo della visita del presidente della Regione Lazio Zingaretti alla casa di riposo Santa Lucia. Avrei avuto il piacere che si fosse spesa una parola di incoraggiamento a quelle strutture, che non hanno avuto casi forse perché hanno messo in atto le giuste misure di sicurezza non appena si è avuto sentore di quello che stava accadendo? La Asl di Rieti è intervenuta in ritardo non mettendo in atto tutte le dovute precauzioni, e ora, non provvedendo nemmeno a fare i tamponi a persone che rischiano più di tutti perché deboli"