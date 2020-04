Cororonavirus, proteste per il centro Covid all'hotel Serena di Rieti. Ma per ora non ci sono pazienti.

All'interno della struttura Covid attivata all'Hotel Serena, al momento non c'è nessun paziente. L'albergo, situato nel quartiere di Città Giardino, è stato scelto dalla direzione aziendale della Asl di Rieti, per gestire eventuali casi di cittadini o personale medico che dovessero necessitare dell'isolamento fiduciario. Per ora è vuota anche se è pronta per essere utilizzata nella gestione di eventuali casi nel momento in cui si determineranno garantendo l’isolamento di pazienti sintomatici o con sintomi lievi, senza necessità di ricovero, positivi o dimessi dall’ospedale in condizioni stabili e ai pazienti che non sono stati sottoposti a tampone ma viene indicata la necessità di un periodo di quarantena.

Da subito tante polemiche e dubbi da parte di cittadini e qualche politico. I residenti della zona da subito si erano detti contrari alla scelta di trasformare il Serena in una struttura Covid, adducendo come motivazione la posizione centrale dell'albergo vicino ad un quartiere particolarmente popoloso dove si trovano anche uffici ed un centro commerciale. E sempre in questi giorni sembra che qualcuno abbia avviato una raccolta firme per chiedere lo spostamento in una struttura più isolata.

Il primo tra i politici a definire l'attivazione del centro Covid all'hotel Serena, “una soluzione non adatta”, il consigliere comunale del Gruppo Misto, Andrea Sebastiani che ha ribattuto ad una dichiarazione rilasciata da Maurizio Ramacogi, capogruppo della Lega in consiglio comunale, che definisce “la polemica di questi giorni stucchevole e assurda in un momento dove si dovrebbe fare quadrato e lavorare in sinergia con le istituzioni per il bene dei cittadini. Vorrei riassicurare tutti, dicendo, che le persone poste nella struttura in quarantena non potranno uscire se non completamente guarite”. Ramacogi anzi auspica “l'attivazione di più centri dove le persone in quarantena possano essere curate senza mettere a repentaglio altri familiari che potrebbero fare da untori. Quale delegato provinciale ai servizi sociali sarò a disposizione per una eventuale collaborazione con Asl”.

Pronta la risposta di Andrea Sebastiani che invita “i colleghi consiglieri a rileggere il mio comunicato prima di avventurarsi in dichiarazioni poco attinenti. Comunicato nel quale ho plaudito all'iniziativa di accentrare in un unico luogo i malati di Covid. Ciò che non ritengo opportuno è il luogo scelto proponendo soluzioni alternative da individuare con criteri e procedure trasparenti. Altre strutture, non solo alberghiere, potevano essere scelte perché rispondenti ai requisiti di distanza e di sicurezza, non ho nulla contro l'Hotel Serena ma penso che per quante precauzioni possano essere prese, c'è il rischio di possibile contagio. Auspicando che nulla accada, il verificarsi di un solo caso determinerebbe ovviamente profili di responsabilità”.