Coronavirus, la Asl Rieti ha assunto 65 sanitari dall'inizio dell'emergenza. Controllate 77 case di riposo

Coronavirus, la Asl di Rieti ha assunto 65 sanitari dall'inizio dell'emergenza. Controllate 77 case di riposo.

Ieri pomeriggio, durante una visita privata, il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e l’Assessore alla Sanità e all’integrazione socio sanitaria Alessio D’Amato hanno incontrato il personale sanitario del Servizio igiene pubblica (Sisp) della Asl di Rieti e il personale sanitario e gli ospiti della struttura Covid Santa Lucia di Rieti. Durante la visita, alla presenza del Direttore Generale della Asl di Rieti Marinella D’Innocenzo, è stato fatto il punto su tutta l’attività svolta fino ad oggi dall’Azienda Sanitaria Locale di Rieti per prevenire e contenere l’epidemia sul territorio della provincia di Rieti.

Da sabato 11 aprile 2020, nel territorio della provincia di Rieti, si rileva il trend più basso di positivi dall’inizio dell’epidemia, con zero soggetti positivi registrato negli ultimi giorni. Dall’inizio dell’emergenza Covid, il team operativo coronavirus della Asl di Rieti, come da indicazioni del Ministero della Salute e della Regione Lazio, applicando una strategia stratificata, è riuscito ad effettuare uno screening sulla popolazione che aveva in qualche modo avuto contatti con soggetti positivi registrati e che potevano rappresentare un link epidemiologico ad alto rischio. Attraverso tale metodologia la Asl di Rieti ha pertanto effettuato sino ad oggi 2130 test. Ha inoltre effettuato 15 mila telefonate di monitoraggio delle persone con referto di positività al Covid e di cittadini sottoposti ad isolamento domiciliare fiduciario, con immediata presa in carico delle situazioni meritevoli di attenzione.

"Per garantire la sicurezza del personale sanitario effettivamente in servizio, l’Azienda ha svolto uno screening epidemiologico, con l’effettuazione del tampone per la diagnosi del Covid19. Ad oggi, il tampone è stato eseguito sul 75% del suddetto personale aziendale: i test eseguiti sino ad oggi hanno rilevato 15 operatori positivi pari allo 0,91% del totale. A partire dal 30 marzo 2020 l’Istituto Santa Lucia di Rieti e la Struttura Alcim di Contigliano, sono stati formalmente destinati a centri covid per positivi e positivi asintomatici. La gestione socio sanitaria è curata dall’azienda sanitaria locale di Rieti che fornisce equipe multidisciplinari, formate da medici, infermieri e operatori socio sanitari, attrezzature, presidi, il vitto, attraverso fornitori aziendali e il servizio lavanderia. Le due strutture, grazie al supporto di equipe di psicologi e assistenti sociali, sono inoltre interessate da un servizio di sostegno psicologico rivolto ad operatori e ospiti. Tale misura ha consentito di evitare il trasferimento degli ospiti in altre strutture sanitaria extra provinciali o al domicilio dei familiari".

Presso la Struttura Santa Lucia attualmente sono presenti 50 ospiti, assistiti da personale Asl Rieti. In particolare, da 20 operatori sanitari tra infermieri e operatori socio sanitari e 5 medici. Presso la struttura Alcim di Contigliano attualmente sono presenti 52 ospiti assistiti da personale Asl Rieti. In particolare, 20 operatori sanitari tra infermieri e operatori socio sanitari e 3 medici.

Per la sola emergenza Covid, sono stati assunti 65 professionisti, tra infermieri, tecnici della prevenzione e operatori socio sanitari. Nel corso delle ultime settimane, i sanitari del Servizio di igiene pubblica e dell’Unità valutativa di controllo aziendali, hanno controllato le 5 Rsa e le 77 Case di riposo private della provincia di Rieti ed effettuato, laddove necessario, i test ad ospiti e operatori. Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori controlli e test a cominciare dalle Rsa e le Case di riposo private attenzionate.

Attraverso l’ospedale provinciale, le Sedi Distrettuali, la Case della Salute di Magliano Sabina, i PASS di Amatrice e Accumoli, la Asl di Rieti continua a garantire una reale presa in carico dei bisogni di natura sanitaria e socio sanitaria della popolazione della provincia, attraverso tutti i servizi essenziali. Nell’ospedale provinciale sono state individuate aree indipendenti con relativi percorsi dedicati ai pazienti Covid. Presso l’ospedale provinciale sono presenti 3 reparti Covid. Il reparto di Terapia Intensiva con una dotazione di 11 posti letto. Il reparto di Malattie Infettive con una dotazione di 14 posti letto. Il reparto Covid con 35 posti letto di cui 11 di sub intensiva.