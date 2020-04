Coronavirus, centro Covid all'hotel Serena di Rieti. Sebastiani: "Non è la soluzione adatta".

Da cittadino, prima ancora che da amministratore, non ritengo in alcun modo opportuna e condivisibile la scelta di individuare nell'Hotel Serena un centro Covid. Così il consigliere comunale Andrea Sebastiani. "Il Serena è una struttura posta al centro della Città in uno dei quartieri di maggior pregio per la presenza di una molteplicità di servizi, a ridosso di condomini, centri commerciali (Perseo/Conad), uffici finanziari, banche, ex Iacp, edicole. Sotto la struttura insiste una bar che prima o poi dovrà pur riaprire così come un ristorante che oggi è chiuso ma che al più presto dovrà riaprire anch'esso i battenti.

Scegliere una struttura del genere con tali caratteristiche per farvi un centro Covid, è una decisione che pecca di superficialità e che non risponde alla primaria esigenza di garantire anche ai ricoverati quel necessario vero isolamento che la lotta al coronavirus oggi, invece, richiede".

"Tante altre soluzioni sarebbero potute essere prese in debita considerazione, non ultimo il convitto alberghiero lungo la via Salaria nei pressi di Fonte Cottorella. Vista la ormai pressoché certa non riapertura delle scuole, i locali del convitto, alla fine dell'emergenza, potrebbero essere tranquillamente ed opportunamente sanificati e restituiti alla loro naturale destinazione.

Se si volesse giustamente ed indirettamente sostenere un'attività locale, non sarebbe peregrina l'idea di sfruttare le strutture alberghiere del Terminillo, in accordo con la Regione Lazio, per accogliere anche persone provenienti dalla vicina Roma.

Invito pertanto chi di competenza a riconsiderare la scelta di individuare l'Hotel Serena quale luogo adatto ad ospitare un centro Covid. E a prendere in considerazione soluzioni alternative non ultime quelle proposte dal sottoscritto".