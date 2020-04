Coronavirus, sorpreso a spasso gli trovano la droga in casa: doppia denuncia per un 26enne di Fara.

Il giovane è stato fermato dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Poggio Mirteto a Corese Terra. Era sprovvisto di autocertificazione per gli spostamenti e non ha saputo dare una spiegazione del perché non si trovava in casa nonostante i divieti imposti dai decreti del presidente del consiglio relativi all'emergenza coronavirus.

I carabinieri hanno poi deciso di perquisire la sua abitazione. All'interno sono stati trovati 6 grammi di marijuana e 3 di hashish, oltre a un bilancino di precisione, un coltello la cui lama era sporca di stupefacente e 100 euro probabile provento dello spaccio. Qui è scattata la doppia denuncia a piede libero per detenzione di stupefacenti ai fini dello spaccio e per aver contravvenuto alle disposizioni governative sugli spostamenti