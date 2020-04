Coronavirus, morto 62enne di Cantalupo in Sabina: era appassionato di moto. Proprio nel giorno in cui la Asl aveva dichiarato zero contagi nel bollettino del 15 aprile, nel pomeriggio si è diffusa la notizia del decesso di un uomo di Cantalupo in Sabina che era ricoverato da poco più di due settimane nella terapia intensiva dell'ospedale di Rieti.

A darne la notizia, per ora, non è stata la Asl ma i suoi amici del gruppo Bikers Passo Corese che condividevano con lui la passione per la moro. Dipendente Cotral in pensione, l'uomo si era aggravato 15 giorni fa ed era stato ricoverato all'ospedale provinciale. Ieri mattina le sue condizioni si sono aggravate ed è morto.