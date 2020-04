Coronavirus, Zingaretti arruola una squadra di super esperti per far ripartire il Lazio dopo l'emergenza

Da tre settimane infatti il presidente Nicola Zingaretti e il vicepresidente Daniele Leodori hanno iniziato a lavorare a questo progetto per costruire una squadra in grado non solo di indicare le misure più appropriate per uscire dall’emergenza causata dalle misure imposte per contrastare il diffondersi del virus ma anche di pensare un modello di sviluppo capace di aiutare la regione ad affrontare le sfide future.



"Gli esperti dovranno aiutare la Giunta e il Consiglio regionale a mettere in campo azioni e interventi che non solo serviranno a fronteggiare nel migliore dei modi possibili la cosiddetta Fase 2 ma anche pensare il modello di sviluppo della nostra regione in un contesto economico e sociale che l’emergenza che stiamo vivendo ha completamente sconvolto e ridisegnato. Gli esperti coinvolti provengono da università e centri di ricerca di Roma e del Lazio ognuno con una specifica specializzazione in modo da poter dare il loro prezioso e fondamentale contributo in settori come economia, sviluppo digitale, semplificazione amministrativa, ottimizzazione del sistema dei trasporti, sostegno alla rivoluzione green e per il rilancio degli investimenti infrastrutturali: al momento sono una ventina ma la squadra potrebbe ampliarsi. Nei prossimi giorni verranno resi i nomi degli esperti che hanno già dato la disponibilità a prendere parte a un progetto ambizioso ma fondamentale non solo per la nostra regione ma per l’intero Paese", dice il consigliere regionale del Pd Fabio Refrigeri.