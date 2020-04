Coronavirus, un nuovo caso a Fara in Sabina. Il sindaco. "La persona sta bene ed è in isolamento". A darne notizia, tramite Facebook, è il primo cittadino Davide Basilicata. Il caso è stato ufficializzato con il bollettino della Regione Lazio, assessorato alla salute, diramato il 12 aprile.

Questo il messaggio del sindaco: "Nelle ultime 48 ore è stato registrato un nuovo caso positivo al Covid-19 nella nostra città.

A darne notizia nel bollettino di Pasqua è stata la Regione Lazio. La persona sta bene ed è stata posta in isolamento domiciliare e la famiglia in quarantena. L’unità di crisi aziendale ci conferma che tutte le misure precauzionali sono state immediatamente adottate. Come vi ho già scritto il virus non si prende soste, e neanche noi nel combatterlo! Anche oggi abbiamo monitorato tutto il territorio comunale grazie in particolare agli agenti della nostra Polizia Locale, e la quasi totalità di voi continua a rispettare rigorosamente le disposizioni governative e le misure di sicurezza interpersonale. Grazie per il vostro senso di responsabilità e i vostri sacrifici, solo così sconfiggeremo questo nemico invisibile e la paura".