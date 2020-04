Coronavirus, muore anziana di 88 anni. Un solo nuovo contagio nelle ultime 24 ore, tampone al 64% dei sanitari. L'assessorato alla sanità della Regione Lazio, tramite il profilo Facebook Salute Lazio, ha diramato la sintesi del bollettino della provincia di Rieti per quanto riguarda l'emergenza Covid-19.

Un nuovo caso positivo in isolamento domiciliare. Deceduta una donna di 88 anni con precedenti patologie. Sono 68 le persone sono uscite dall’isolamento domiciliare. Il 14 aprile termineranno le ulteriori misure restrittive nel Comune di Contigliano per chiusura epidemiologica del cluster, rimarranno in vigore tutte le misure di carattere Nazionale e la sorveglianza sanitaria presso la casa di riposo Alcim. Sono state eseguite procedure di sorveglianza sul 64% del personale sanitario maggiormente esposto, i positivi sono l’1,2%.