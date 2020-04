Coronavirus e fine della zona rossa a Contigliano. Mellili (Pd): "Le istituzioni hanno lavorato bene".

A Contigliano il 14 aprile termineranno le restrizioni della zona rossa. Dalla mezzanotte saranno tolti i check point e resterà la sorveglianza solo nella casa di riposo Alcim.

Il deputato reatino del Pd, Fabio Melilli, ha commentato la notizia con un post su Facebook: "Una buona notizia per la comunità, resa possibile da una gestione molto attenta e responsabile da parte delle istituzioni che hanno fatto tutte molto bene la loro parte e dalla saggezza dei contiglianesi che hanno compreso fino in fondo i rischi a cui erano esposti. Mi piace evidenziare che in un paese come il nostro, dove troppo spesso si tende a rifuggire dalle responsabilità ogni tanto la storia dimostra che le responsabilità vanno assunte anche con gesti forti, rischiando in proprio. Oltre alla decisione di istituire la zona rossa, anche la gestione da parte della Asl dell’Alcim è stata una scelte (prima nel Lazio) molto oculata e che solo il coraggio del sistema sanitario pubblico locale e regionale e delle istituzioni locali ha consentito. Questo è un tempo dove si lavora in emergenza, si assumono decisioni rapidamente, senza avere il tempo di ponderarle. E’ il tempo dove si rischia in prima persona, a partire dagli operatori sanitari. Ecco, in questo tempo, qualche sentenza in meno, soprattutto se pronunciata dai divani di casa, non guasterebbe".