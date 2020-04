Coronavirus e zone rosse, martedì 14 aprile riapre anche Contigliano. Sorveglianza sulla casa di riposo Alcim

Coronavirus e zone rosse, martedì 14 aprile riapre anche Contigliano. Resta la sorveglianza sulla casa di riposo Alcim.

Come Nerola anche Contigliano potrà dire addio alla zona rossa dopo Pasquetta. Lo ha ufficializzato la Regione Lazio con un post apparso sul profilo Salute Lazio dell'assessorato alla sanità della Regione. "Il 14 Aprile termineranno le ulteriori misure restrittive nel Comune di Contigliano per chiusura epidemiologica del cluster, rimarranno in vigore tutte le misure di carattere Nazionale e la sorveglianza sanitaria presso la casa di riposo Alcim", si legge nel post.

Nello stesso messaggio si aggiornano anche i dati dell'epidemia in provincia di Rieti: nelle ultime 24 ore un solo nuovo positivo, 5 persone sono guarite e 49 hanno abbandonato la quarantena.