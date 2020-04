Coronavirus, a Rieti le campane della Cattedrale in festa per Pasqua nella città deserta. Il video

Coronavirus, a Rieti le campane della Cattedrale in festa per Pasqua nella città deserta. E' stato pubblicato sul profilo Facebook della diocesi Chiesa Rieti il filmato di una trentina di secondi girato quando hanno suonato le campane di Pasqua. Un modo per far vivere un pizzico dell'atmosfera pasquale ai fedeli reatini che devono restare in casa per via dell'emergenza coronavirus.

La messa di Pasqua, celebrata in cattedrale dal vescovo di Rieti monsignor Domenico Pompili, è stata trasmessa sui canali social della Diocesi e in televisione. Durante l'omelia il vescovo ha annunciato l'istituzione di un fondo da 500 mila, al quale ha contribuito anche la Fondazione Varrone per aiutare le famiglie in crisi.