Coronavirus, il vescovo annuncia un fondo da 500 mila euro per aiutare le famiglie in crisi. L'annuncio è stato dato da monsignor Domenico Pompili durante l'omelia della messa di Pasqua che è in corso nella Cattedrale di Santa Maria di Rieti (clicca qui per la diretta).

“Un fondo anti crisi per aiutare le famiglie che faticano a camminare: si chiamerà Fondo Santa Barbara. Chi vorrà potrà incrementarlo. Per ora ci sono i 250 mila euro della Chiesa di Rieti e 250 mila euro della Fondazione Varrone”, ha detto il vescovo durante la messa.