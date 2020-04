Sanità, si è dimessa la responsabile del blocco operatorio dell'ospedale de' Lellis di Rieti. Il 9 aprile scorso, con una lettera indirizzata alla direzione generale Asl, si è dimessa da responsabile del Percorso Chirurgico e del Blocco Operatorio, la dottoressa Alessandra Ferretti. Un periodo difficile quello che si sta vivendo all'interno dell'ospedale de' Lellis e, a seguito delle dimissioni, il direttore generale Marinella D'Innocenzo fa appello a tutti i direttori e responsabili di settore chiedendo collaborazione e dedizione.

Non è conosciuto, almeno ufficialmente, il motivo delle dimissioni della dottoressa Ferretti, ma il direttore generale D'Innocenzo invita “alla massima collaborazione affinché si attenuino il più possibile i conflitti, siamo consapevoli che lo stress e la tensione uniti alla responsabilità e al timore per questa epidemia siano elementi caratterizzanti il lavoro di ogni direttore ai diversi livelli. Ma gli sforzi per lavorare nell'interesse generale con riservatezza, discrezione e rispetto reciproco ed estrema umiltà, devono diventare il requisito fondamentale richiesto della funzione direzionale, a maggior ragione in un momento come quello dell'emergenza epidemiologica che stiamo attraversando”.