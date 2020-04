Coronavirus: raccolte fondi per l'emergenza a Fara, l'opposizione: "Bene, ma andavano fatte tramite il Comune".

Il gruppo consiliare di minoranza “Fara Bene Comune” plaude al merito, ma non al metodo delle due iniziative indipendenti con cui i colleghi di maggioranza, da una parte il gruppo Fara 3.0, dall’altro quello di Fratelli d’Italia, hanno avviato sul territorio campagne di donazioni e raccolte fondi per sostenere le fasce più deboli, o quelle più direttamente impegnate nel contrasto all’epidemia, come le associazioni di protezione civile e di volontariato, nel Comune di Fara Sabina.

“Troviamo incoraggiante che la politica, tutta, in questo momento di emergenza sia propositiva e cerchi collaborazione e unità di intenti – dichiarano in una nota i consiglieri di Fara Bene Comune Danilo Maestri, Gabriele Picchi e Paolo Spaziani, con il supporto di tutti gli storici partiti del centrosinistra farense - tuttavia, le proposte dei due gruppi di maggioranza non sono da noi condivisibili. La prima (quella di Fara 3.0, ndr), perché come consiglieri di minoranza non abbiamo mai percepito compensi, sin dal terremoto di Amatrice nel 2016, quando fu deciso da tutto il consiglio comunale, all’unanimità, di destinarli alla ricostruzione delle zone terremotate. La seconda (quella di Fratelli d’Italia, ndr) rappresentaper noi una fuga in avanti, che non rispetta i ruoli istituzionali ed i meccanismi amministrativi. In merito a questo esprimiamo i nostri dubbi per quanto riguarda il rispetto della privacy, le regole sulle transazioni bancarie nonché la trasparenza nel meccanismo di distribuzione dei fondi che dovrebbe essere invece svolta dai preposti servizi sociali. Come già detto l’unica iniziativa utile, a nostro avviso, è quella della raccolta fondi tramite la struttura comunale”.