Tutti a casa per il coronavirus, la Compagnia Oscena di Magliano Sabina va in scena su internet

Tutti a casa per il coronavirus, la Compagnia Oscena di Magliano Sabina mette in scena il suo ultimo spettacolo su internet. "Chiudi Netflix e vieni a teatro con noi". E' il motto dell'iniziativa promossa dal gruppo amatoriale. Visto che non ci si può esibire davanti a una platea di pubblico in carne ed ossa, per via delle restrizioni legate all'emergenza coronavirus, gli attori portano il teatro in casa di coloro che sono costretti a questa lunga quarantena forzata.

Sabato 11 aprile alle 21 verrà trasmesso online l'ultimo spettacolo portato in scena lo scorso anno: "2019: Odissea sul palco", nell'ambito dell'iniziativa #iorestoateatro. "E' il primo spettacolo a domicilio, in forma inedita, integrale e totalmente gratuita, per regalare un momento di intrattenimento diverso", dicono i promotori che aggiungono: "Nell'attesa di poter riprendere le prove per il prossimo spettacolo, la Compagnia Oscena vuole invitare tutti non uscire di casa e 'andare a teatro' sedendosi sul divano".

L'iniziativa vuole essere anche un invito alle altre compagnie del territorio a condividere sul web e sui social i loro spettacoli in modo da mantenere un filo di contatto con il pubblico.

Per assistere allo spettacolo basterà collegarsi al sito internet della Compagnia Oscena (clicca qui) alle 21 di sabato 11 aprile.