Coronavirus, spesa sospesa a Montopoli di Sabina per aiutare chi è in difficoltà per l'emergenza

Coronavirus, spesa sospesa per aiutare chi è in difficoltà per l'emergenza. L'assessorato ai servizi sociali del Comune di Montopoli di Sabina propone venerdì 10 aprile la spesa solidale in occasione della Pasqua. Presso le attività commerciali del paese aderenti all'iniziativa, si troverà un apposito contenitore in cui lasciare la parte di spesa che si intende de donare. Il Comune di Montopoli di Sabina provvederà alla consegna dei prodotti donati in base alle necessità della popolazione.

"Il momento che stiamo vivendo è particolarmente difficile ma con un piccolo gesto possiamo arrivare al cuore di tutti. - dice l'assessore ai Servizi sociali Elena Santini - Fare del bene non è così scontato ma se ci si pensa è una cosa molto semplice. Aiutaci ad aiutare, perché l'unione fa la forza. Mi raccomando, restiamo a casa. Vi abbraccio".