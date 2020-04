Coronavirus, voucher per un pasto futuro nei ristoranti. L'idea parte da una ragazza di Castelnuovo di Farfa.

"Posto del cuore" è un progetto per aiutare i ristoratori italiani, anche quelli locali, che viene portato avanti da un gruppo di giovani sotto i 30 anni. Tra loro Gaia Ricci, di Castelnuovo di Farfa, che attualmente vive a Milano. Per questo è stato creato il sito www.postodelcuore.com, attraverso il quale i clienti possono comprare dei voucher per una cena, un pranzo o una merenda nel loro ristorante preferito a un prezzo di favore, pagando anticipatamente. Lo scopo è aiutare i ristoranti facendo avere loro subito po’ di liquidità, offrendo ai clienti un pasto a un prezzo scontato.

L'idea iniziale è partita da quattro ragazzi: Maria Beatrice Casarosa, Adriano Aquilani, Morteza Shahini e Soheila Hassanalizadeh Haghighi. Poi il gruppo si è allargato con la partecipazione di Marika Paola per le pubbliche relazioni con i ristoranti, Greta Galligani per le pubbliche relazioni suoi social network, ed Erica Bonelli per la comunicazione sui social media. Gaia Ricci si occupa in particolare della comunicazione sui social media, Facebook e Instagram. Si tratta di un gruppo eterogeneo con giovani provenienti da varie parti d'Italia. I ragazzi hanno l'obiettivo di far conoscere questa iniziativa in maniera capillare, per raggiungere quante più persone possibile, ristoratori e clienti. L'idea è stata già proposta a vari ristoranti della Sabina e si attende una risposta.