Coronavirus, Rocca Sinibalda torna il bancomat dopo il grido dall'allarme della Valle del Turano.

A darne notizia è il sindaco Stefano Micheli: "Come mi è stato confermato con una mail ufficiale da parte di Intesa San Paolo, nella giornata di venerdì 10 aprile, i tecnici dell'istituto di credito provvederanno all'esternalizzazione di uno sportello Bancomat presso i locali che ospitavano la filiale. Salvo eventuali imprevisti, mi è stato inoltre confermato che già in questo fine settimana o al massimo all’inizio della prossima, sarà assicurata l’operatività dello stesso. Un primo passo importante, dopo la lettera ufficiale a firma dei sindaci dei Comuni della Valle del Turano indirizzata a Intesa San Paolo, alle Istituzioni di Governo, al Parlamento, alla Regione Lazio e alla Provincia di Rieti a seguito della comunicazione sulla chiusura della filiale di Rocca Sinibalda che era punto di riferimento per un bacino d'utenza per 11 comuni uniti e 4.000 cittadini”.