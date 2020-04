Coronavirus, prestiti della Regione Lazio alle imprese. Da venerdì 10 aprile si presentano le domande.

La Camera di Commercio di Rieti informa che la Regione Lazio ha stanziato oltre 55 milioni di euro per il piano cosiddetto Pronto cassa. Si tratta di un provvedimento che si rivolge alle imprese del Lazio fino a 9 dipendenti e che prevede la possibilità di ottenere un prestito di 10.000 euro a tasso zero, per ogni azienda che ne fa richiesta e che ha difficoltà causate dall'emergenza Covid-19. La modalità della procedura è a sportello telematico presso il sito di www.farelazio.it.

Leggi anche: Negozi chiusi nel Lazio per il ponte di Pasqua

Importante: l'apertura della procedura, inizialmente prevista per il 9 aprile, è slittata al 10 aprile a partire dalle 10. Si consiglia di provvedere nel frattempo alla registrazione sul sito.