Coronavirus, la Uil Funzione pubblica dona 100 tute protettive per gli operatori sanitari del de' Lellis

Coronavirus, la Uil Funzione pubblica dona 100 tute protettive per gli operatori sanitari dell'ospedale de Lellis.

L'annuncio arriva dal segretario provinciale di Rieti Domenico Teodori che spiega il senso dell'iniziativa messa in campo: "La Uil-Fpl in questo particolare e triste momento di emergenza sanitaria da Covid-19, preso atto della carenza di dispositivi individuali di protezione che affligge le strutture sanitarie con particolare riferimento a quella di Rieti, ha deciso di donare cento tute alla Asl di Rieti per la tutela degli operatori sanitari impegnati nel contrasto all’infezione da coronavirus".