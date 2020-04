Coronavirus, bollettino dello Spallanzani del 9 aprile: diminuiscono ancora i ricoverati positivi al Covid-19. Nella mattinata era 167 dei quali 24 necessitano del supporto respiratorio.



"In giornata - fanno sapere dall'istituto specializzato in malattie infettive - sono previste ulteriori dimissioni di pazienti asintomatici o paucisintomatici. I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, sono a questa mattina 236".

Si stabilizza l'inversione del rapporto ricoverati Covid 19 positivi/pazienti dimessi che sono in continua aumento. Insomma sembra allentarsi la pressione sull'istituto che è ilò punto di riferimento nel Lazio della lotta al coronavirus.