Coronavirus, la Fp-Cgil chiede la testa del direttore del dipartimento prevenzione della Asl.

“Nonostante le innumerevoli note dove chiedevamo al Direttore Generale della Asl di Rieti. Marinella D’Innocenzo di intraprendere misure di prevenzione e protezione a tutelare della salute e della sicurezza dei lavoratori, veniamo con grande dispiacere a conoscenza di diversi casi di positività riscontrati tra il personale medico ed infermieristico del de' Lellis come al Dipartimento di Prevenzione e presso la Casa Circondariale di Rieti”. Così in una nota, l'ennesima, a firma di Antonio Beccarini, della Fp-Cgil Asl, Giacinto Di Filippo coordinatore dirigenti e Francesco Frabetti, Segretario Generale Fp-Cgil Rieti Roma Est.

Cinque le segnalazioni, tutte protocollate, dai primi di marzo al Direttore Generale con cui i sindacati sottolineavano “carenze e situazioni anomale, ma non è servito a nulla e ora non tolleriamo più la mancanza di competenza da parte di chi dovrebbe tutelare la salute dei propri lavoratori, visto che i Dirigenti sono i primi preposti a questo obbligo”. Da qui la richiesta che, “accertate le responsabilità, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, che dovrebbe tutelare la salute pubblica della città di Rieti e Provincia, venga rimosso dal suo incarico e che sia attivata una immediata indagine accurata da parte del Direttore Generale per accertarsi delle responsabilità perché la Asl di Rieti merita Dirigenti validi e capaci di organizzare i servizi in funzione dell’emergenza e al contempo di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori come dei pazienti”.