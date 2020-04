Coronavirus, nove nuovi casi a Rieti. I contagi dall'inizio dell'emergenza salgono a 370.

Parata di auto fuori l'ospedale di Staten Island a New York per ringraziare gli operatori sanitari

(Agenzia Vista) New York, 08 aprile 2020 Parata di auto fuori l'ospedale di Staten Island a New York per ringraziare gli operatori sanitari Auto con cartelloni e clacson per ringraziare gli operatori sanitari dell'ospedale di Staten Island a New York Fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev