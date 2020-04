Coronavirus, 129 positivi al Nomentana Hospital di Fonte Nuova tra i quali 27 operatori sanitari. I numeri del focolaio della casa di cura dove è stato allestito un reparto Covid sono stati forniti dalla struttura al sindaco Piero Presutti. "Nella nota, oltre comunicarci il supporto continuo ricevuto sin dal 27 marzo da parte della Asl Roma 5, vengono forniti i seguenti dati così riassunti: tamponi ad oggi effettuati dalla Asl, circa 700, 27 operatori sanitari risultati positivi, 102 pazienti positivi (compresi gli ospiti provenienti da Nerola che per trasferimenti in altre strutture attualmente sono ridotti al numero di 33)".

"Le informazioni - ammonisce il primo cittadino - ci aiutano a comprendere lo stato attuale all’interno della struttura, ma non soddisfano pienamente quanto era stato richiesto al fine di tutelare la salute, non solo di chi opera ed è ricoverato all’interno della struttura, ma di tutti i cittadini del nostro territorio. Per questo solleciteremo ulteriormente gli organi preposti.

Nella nota, come detto, si sottolinea che sono stati effettuati 700 tamponi e che il reparto Covid, situato al terzo piano, "è stato blindato con percorsi di entrata ed uscita studiati per contenere al massimo il contagio". Inoltre gli operatori che lavorano nella struttura si sono impegnati a tornare immediatamente a casa finito il turno senza tappe intermedie.