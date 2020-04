Coronavirus , a Fara Sabina consegnati i bonus spesa. Il sindaco Basilicata: “Noi tra i primi in Italia”

A Fara Sabina sono già stati consegnati i primi bonus alimentari. A darne notizia è lo stesso Comune, in una nota. “A pochi giorni dall’annuncio del governo, e grazie ad un intenso e collaborativo lavoro politico-amministrativo, siamo tra i primi comuni in Italia a consegnare i buoni spesa nelle mani delle famiglie assegnatarie” scrive in una nota il sindaco Davide Basilicata. “I volontari del Centro Operativo Comunale sono già all’opera, stanno portando direttamente a casa dei beneficiari i primi buoni spesa per far fronte alle difficoltà economiche causate dal lockdown imposto dal Governo. Un’operazione ‘zero burocrazia’ per dare una prima, e sappiamo basica, risposta a quei nuclei familiari che a seguito dell’emergenza Coronavirus hanno perso il proprio reddito. Come amministrazione comunale abbiamo scelto di essere chiari, semplici e rapidi in questo momento di crisi. Nei prossimi giorni completeremo la consegna dei buoni a tutti gli aventi diritto, e nel frattempo, siamo già al lavoro per destinare alle famiglie in difficoltà i 55mila euro messi a disposizione dalla Regione Lazio. Con queste due operazioni abbiamo cercato di dare una risposta concreta a tutti i cittadini, anche a quelle categorie spesso dimenticate”.

Pa. Gio.