Coronavirus in Sabina, a Castelnuovo di Farfa Lory cuce mascherine in casa e le regala ai suoi compaesani

In questi giorni duri rimanere a casa, almeno a Castelnuovo di Farfa, non costituisce solo e soltanto un sacrificio o un gesto fine a se stesso, perché a più di qualcuno è servito "per essere proattivo e solidale, in linea col monito del Papa per cui nessuno si salva da solo ”. Infatti, i cittadini attivi di Castelnuovo di Farfa, mediante Parrocchia e associazioni del paese, stanno agendo per "offrire un aiuto concreto a chi è solo o si trova in difficoltà". Aiuto che, tra i primi, ha dato Lory, una castelnovese restia a raccontarsi perché, come dice “il bene si fa, ma in silenzio”. Tuttavia, è giusto, soprattutto oggi, raccontare come, già 2 settimane fa, Lory abbia iniziato a cucire mascherine colorate, tipo chirurgico, con elastici, per i paesani, offrendole gratis presso il Tabacchi del borgo. “Il mio primo incontro con la sartoria – ha svelato timidamente Lory – è stato a 10 anni, all'epoca in cui le mamme mandavano le figlie a imparare un mestiere e io mi dividevo tra scuola e cucito, portandomi a casa ritagli per i vestiti alle bambole; poi, durante le scuole medie, ho lavorato dalla sarta del paese e a 15 anni sono entrata in un laboratorio di parrucche, dove facevo “le montature”, ossia la base della parrucca, imparando anche ad usare le macchine da cucito professionali; qui sono rimasta 15 anni, fino a quando ho scelto di fare la parrucchiera sui set di cinema e tv, mestiere che ancora oggi faccio; tuttavia, il cucito è rimasto sempre la mia passione e, nei momenti liberi, torno a praticarlo per me, per la famiglia e per amici; da qui l'idea delle mascherine, nata una notte insonne per l'ansia da Coronavirus; ho pensato di farle colorate, perché in un momento così triste un po' di colore rallegra i cuori”. Pertanto, grazie a Lory, i castelnovesi, tra i primi in Sabina, hanno avuto le loro mascherine.

Tania Belli