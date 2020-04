Coronavirus, la Lilt Rieti sostiene la raccolta fondi di Npc Ares e Panathlon club a favore della Asl

La LILT Rieti ha risposto positivamente all’iniziativa della NPC Ares e del Panatlhon Club per una raccolta di fondi a favore dell’ASL provinciale. Il presidente Enrico Zepponi SI è così rivolto ai responsabili dei due sodalizi: "Giuseppe Cattani, Presidente NPC e NPC Cares, mi congratulo con Te e con il Presidente del Panathlon avv. Costanzo Truini, per la raccolta di fondi che avete iniziato a favore dell’ASL, al fine di contribuire a contrastare la tragica pandemia che ci sta angosciando e danneggiando sotto tanti aspetti.sInsieme a Flavio Fosso, vice presidente, informati dal tuo messaggio WA, abbiamo convocato telematicamente il Direttivo della nostra Associazione. I componenti dello stesso hanno approvato all’unanimità la proposta di inviare a NPC Cares e Panathlon Club la somma di 500 (cinquecento) euro, contributo significativo per un’associazione di volontari come la nostra. Augurando a Te e al presidente Truini la migliore riuscita della vostra iniziativa e nella speranza di tornare ad incontrarci prima possibile al Palasojourner Ti invio i più cordiali saluti”.“Egregio avvocato Costanza Truini, presidente Panathlon Club, Le comunico che il Direttivo della LILT (lega italiana per la lotta contro i tumori) su sollecitazione mia e del vice presidente Flavio Fosso ha deciso di rispondere in modo positivo all’iniziativa proposta da Panathlon e NPC Ares per una raccolta di fondi a favore dell’ASL al fine di affrontare il tragico Corona Virus. Pertanto vi inviamo, a mezzo bonifico, la somma di 500 (cinquecento) euro, contributo significativo per un’associazione di volontari come la nostra. Cordiali saluti”. L’iniziativa è stata favorevolmente accolta. Il presidente del Panathlon Truini ha personalmente inviato un messaggio di ringraziamento a Franco Vecchi (socio di entrambi sodalizi) con l’invito ad estenderlo alla presidenza LILT; Giuseppe Cattani, per la NPC Ares, ha inviato alla dirigenza dell’Associazione LILT la seguente lettera: “Ciao Enrico e ciao Flavio, aver ricevuto la Vostra comunicazione di supporto all’iniziativa condivisa con il Panathlon mi riempie di gioia in un momento così triste per tutti. Essere solidali fra associazioni , Voi lo siete con la A maiuscola, che si prodigano ognuna a proprio modo per il bene degli altri è una cosa bellissima. Vi ringrazio a nome di tutti con la promessa che appena sarà possibile organizzeremo con enorme piacere al PalaSojourner una manifestazione a sostegno del vostro operato. Un abbraccio (virtuale)".