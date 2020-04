Coronavirus Rieti, i vigili del fuoco intervenuti al Santa Lucia per aiutare la Asl a spostare alcuni ospiti

I Vigili del Fuoco del Comando di Rieti sono intervenuti questa mattina (giovedì 2 aprile), su richiesta dell'Azienda sanitaria locale, con il coordinamento della prefettura, presso il Covid Hospital Santa Lucia per supporto tecnico logistico. La necessità della struttura è stata quella di spostare alcuni ospiti in altri locali dedicati e isolati, tra cui diverse persone con problemi di deambulazione. E’ intervenuta la prima partenza del capoluogo reatino che con sei unità dei vigili del fuoco, di cui tre formate specificatamente in tecniche NBCR (Nucleare Biologico Chimico e Radiologico), ha provveduto all’intervento in collaborazione con gli operatori sanitari della struttura stessa.