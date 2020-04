Coronavirus, Asm Rieti di nuovo impegnata nell'attività di igienizzazione del centro storico

L’attività di igienizzazione di Asm è tornata oggi ad interessare alcune aree del centro storico oltre a tutti i cassonetti dei rifiuti presenti nell’area.

Leggi anche: Igienizzazione strade Rieti

"Si ricorda che l’attività di igienizzazione decisa dal Comune proseguirà per le prossime settimane e viene effettuata quotidianamente interessando a rotazione, anche più volte, tutte le aree del capoluogo e le frazioni". A comunicarlo una nota di Palazzo di Città che da settimane ha avviato l'azione di igienizzazione in ogni zona del territorio comunale, che riguarda sia strade, piazze e marciapiedi che i cassonetti per l'immondizia che insistono ancora in centro storico e in altre aree del territorio.