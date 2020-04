Coronavirus, Contigliano zona rossa: sindaco chiede tamponi per tutti, arriva l'assessore regionale D'Amato

Coronavirus, Contigliano zona rossa. Il sindaco chiede tamponi per tutti, arriva l'assessore regionale D'Amato.

“La cosa più importante ed urgente è effettuare i tamponi a tappeto”. Così Paolo Lancia sindaco di Contigliano, il comune che da lunedì 30 marzo alla 19 è stato dichiarato zona rossa a causa dell'elevato numero di casi registrati nella casa di riposo Alcim e dove oggi arriverà l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato, come confermato dal primo cittadino.

“Ad oggi – ha detto il primo cittadino – sono in molti ad essere preoccupati del discorso legato alla mobilità ed invece tengo a ribadire che la prima cosa da fare è un controllo a tappeto di tutto il territorio visto che ci sono tra i nostri concittadini anche molte persone che lavorano come operatori sia nella nostra casa Alcim che in case di riposo a Rieti”. Quindi la richiesta d'aiuto è legata all'esecuzione dei tamponi “in tempi brevissimi, altrimenti sarà troppo tardi per contenere la trasmissione del virus. Stiamo parlando di centinaia di persone”.