Coronavirus, donna sudamericana di 46 anni residente a Borgo Quinzio morta all'ospedale de' Lellis. La notizia più brutta di un’altra giornata concitata per la provincia di Rieti. E’ di Fara Sabina la vittima più giovane tra quelle registrate finora sul territorio reatino.

La donna, una cittadina sudamericana residente nella zona popolare della frazione di Borgo Quinzio, era stata ricoverata la settimana scorsa all’ospedale San Camillo De Lellis di Rieti, anche per altre patologie pregresse. Risultata poi positiva al test Covid-19 è rimasta sotto osservazione dei medici, fino a quando il suo quadro clinico non è peggiorata, e la donna è deceduta per complicazioni. Il suo decesso è stato ufficializzato il 31 marzo insieme quello di un 80enne e un 70enne.

La donna, peraltro, non era neanche “conteggiata” tra gli 11 casi positivi del secondo Comune della provincia di Rieti, ed è di gran lunga più giovane, anagraficamente parlando, della media delle altre vittime decedute in territorio reatino. “Non avrei mai voluto darvi due brutte notizie a distanza di un giorno – ha commentato amareggiato il sindaco di Fara Sabina, Davide Basilicata - ma purtroppo Asl di Rieti mi ha comunicato il decesso di una seconda persona residente a Fara, positiva al Covid-19, ricoverata da pochi giorni in terapia intensiva a Rieti. La persona aveva 46 anni ed era affetta da gravi patologie pregresse. In questa situazione quasi surreale questi drammi umani ci riportano ad una triste realtà, quella di intere famiglie travolte dal dolore per la perdita di una persona cara, a loro va il cordoglio di tutta la nostra città”.