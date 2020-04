Coronavirus, Pirozzi (FdI): "Velocizzare la ricostruzione dell'ospedale di Amatrice. Serve per l'emergenza"

Coronavirus, Pirozzi (FdI): "Velocizzare i lavori per ricostruire l'ospedale di Amatrice. Serve per l'emergenza". L'ex sindaco del comune distrutto dal terremoto del 2016, attuale consigliere regionale e presidente della commissione tutela del territorio ha presentato una mozione per far partire i cantieri.

"L’emergenza sanitaria per il Covid-19 - scrive in una nota - richiede interventi di potenziamento delle strutture sanitarie del Lazio che vada oltre la fase più acuta di pericolo. Ad oggi la provincia di Rieti può contare solo sull’ospedale del capoluogo, che nel lungo periodo potrebbe non bastare. Ulteriori ritardi non sono più accettabili, per questo ho presentato in consiglio regionale una mozione per impegnare la giunta Zingaretti a richiedere al Commissario all’Emergenza Covid-19 l’adozione di provvedimenti che consentano di procedere all’avvio dei lavori della ricostruzione dell’ospedale di Amatrice, in deroga alle norme vigenti, in modo da accorciare i tempi di cantierizzazione e completamento di una struttura da 40 posti letto. Una struttura la cui ricostruzione è ferma, insieme a tutto il resto, da 1313 giorni, dopo un tira e molla estenuante e inutile. Zingaretti non è il Presidente della Regione Lazio e il segretario del Pd, ha anche il ruolo di subcommissario alla ricostruzione, l’insieme dei ruoli che ricopre fa si che abbia l’obbligo di dare risposta immediata a due emergenze che si sovrappongono. Un territorio che sta in zona rossa da quasi 4 anni e oggi è piegato ancora di più dall'emergenza sanitaria e non può sostenere ulteriori ritardi e tentennamenti".