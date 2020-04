Coronavirus, il messaggio di radiologi, tecnici e infermieri dell'ospedale di Rieti: "Andrà tutto bene". La Asl ha pubblicato la foto di un gruppo di operatori dell'unità della diagnostica per immagini del nocosomio reatino inviando un ringraziamento a chi in questi giorni di emergenza è impegnato in prima linea nella lotta al Covid-19.

Questo il messaggio della Asl: "Tac, Risonanze, radiografie. In questi giorni medici, tecnici, infermieri e operatori socio sanitari in forza presso l'Unità Diagnostica per Immagini dell'ospedale de'Lellis di Rieti diretta dal dottor Stefano Canitano operano senza sosta a supporto dei reparti impegnati nella battaglia contro il coronavirus. Un ringraziamento dalla Direzione Aziendale della Asl di Rieti".