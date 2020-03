Coronavirus, uno dei contagiati in Sabina esce allo scoperto. E' il gestore di un alimentari a Forano

Coronavirus, uno dei contagiati in Sabina esce allo scoperto. E' il gestore di un negozio di alimentari a Forano residente a Torri in Sabina dove attualmente è in isolamento.

“Vi porto a conoscenza che sono risultato positivo al test del Coronavirus. In via precauzionale le persone che sono state a contatto con me contattino il numero 803555 e chiedano informazioni”. Il post è apparso nella pagina Facebook de 'Delizie del forno alimentari". L'uomo è uno dei cinque contagiati annunciati il 18 marzo dalla Asl.

Il negoziante ha invitato i suoi clienti e persone che pensano di essere entrate in contatto con lui, a rivolgersi alla Protezione Civile o ai numeri dedicati per conoscere la procedura. Tanti i messaggi di auguri e solidarietà dei clienti. Il negozio è chiuso.

Anche il sindaco di Forano, Marco Coltella, ha pubblicato un post su Facebook:

“Cari concittadini di Forano, come saprete già, abbiamo preso atto attraverso il suo annuncio su Facebook, della positività al coronavirus del titolare del negozio di alimentari di Forano 'Delizie del forno alimentari'. Auguriamo la pronta guarigione al ragazzo ed al contempo cerchiamo di tranquillizzare tutti i cittadini, che l’essere stati a fare la spesa, non significa assolutamente di aver contratto il virus. Anche tutti noi potremmo avere avuto contatti con varie altre persone potenzialmente infette ma asintomatiche. Comunque invitiamo già da adesso tutti coloro, che pensano o ricordano di aver frequentato il negozio nei giorni scorsi e di essere stati a contatto stretto e diretto (a meno di un 1 metro di distanza dalla persona) a stare precauzionalmente a casa ed eventualmente a contattare il proprio medico di base o contattare telefonicamente i seguenti numeri: 1500, 800 118 800, 112 oppure 800 938 875. La persona risultata positiva è residente nel Comune di Torri in Sabina, che ha attivato i protocolli di concerto con la Asl di Rieti, in quanto il caso per procedura viene segnalato al sindaco del comune di residenza. Come Comune di Forano, considerato che per la frequentazione della persona e del suo negozio da parte dei cittadini, è coinvolto nella situazione, da oggi unitamente agli assessori comunali abbiamo coinvolto anche noi la Asl di Rieti e la protezione civile regionale, predisponendo tutte le fasi procedurali alla garanzia della cittadinanza. Resta in maniera assoluta l’invito a stare in casa e non uscire se non per cause di forza maggiore. A prescindere dalla situazione contingente, ancora ci sono troppe persone che girano per il paese con troppa spensieratezza. Dobbiamo capire che è necessario il distanziamento sociale, almeno 1 metro di distanza, lavarsi le mani molto frequentemente, non toccarsi il viso e se si starnutisce o tossisce mettersi un fazzoletto avanti alla bocca e/o farlo all’interno del gomito. Sia il sottoscritto, che il vice sindaco, l’assessore ed il consigliere delegato alla protezione civile, seguiremo quotidianamente la situazione e l’evoluzione della stessa, anche se molte informazioni dovremo recuperarle in maniera indiretta, considerato che il ragazzo è residente in un altro Comune. Comunque, riusciremo a far fronte alla situazione ed a garantire al massimo la salvaguardia della salute di tutti la cittadinanza di Forano. Non possiamo farci sopraffare dal panico e tutti insieme responsabilmente daremo il massimo per governare e gestire quanto accaduto".