Coronavirus Lombardia, continua calo ricoveri  

Meno casi positivi in Lombardia rispetto agli ultimi giorni. I nuovi contagi sono 713, per un totale di 71.969 persone positive al Covid-19. I morti nelle ultime 24 ore sono 163, ieri erano stati 166.

Calano di altri 302 pazienti i ricoveri meno gravi in Lombardia. Nelle terapie intensive si sono liberati 32 posti per un totale dei ricoverati che è pari a 724 pazienti. Il trend di 'svuotamento' degli ospedali continua, dopo i -34 di ieri e i -27 dell'altro ieri. I tamponi di oggi sono in aumento a 12.642, dagli 11.583 di ieri.