Coronavirus, trend stabile nel Lazio: a Roma zero decessi in 24h 

Si è appena conclusa alla presenza dell'assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il COVID-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere e Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. "Oggi registriamo un dato di 92 casi di positività e prosegue un andamento stabilmente sotto i 100 casi e un trend al 1,5%", commenta l’Assessore D’Amato. Nelle ultime 24 ore, riferisce ancora D'Amato, non si registrano decessi a Roma città e il dato complessivo dei nuovi casi è pari a 28.

"Nel Lazio i guariti salgono di 20 unità nelle ultime 24h per un totale di 1.276, tre i decessi", spiega ancora l'assessore che aggiunge: "Ad oggi sono meno dell’1% gli operatori sanitari contagiati da inizio emergenza, questo è un dato che testimonia come le misure adottate stiano funzionando".

Aumentano intanto i controlli sulle RSA e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 534 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. A Veroli (FR) scoperta una casa di riposo abusiva la Asl ha chiesto al sindaco un’ordinanza per la chiusura e tutta la documentazione è stata inviata alle autorità competenti. Nella Asl Roma 1 è invece attenzionata la situazione dell’Ateneo Salesiano dove è in corso l’indagine epidemiologica e sono in corso le operazioni di allontanamento dei casi positivi.