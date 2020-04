Fase 2, cabina di regia in Conferenza delle Regioni 

di Enzo BonaiutoLa 'cabina di regia' per preparare la Fase 2 dell'emergenza coronavirus sarà al centro dei lavori della Conferenza delle Regioni, convocata dal presidente Stefano Bonaccini, governatore dell'Emilia-Romagna, per oggi pomeriggio alle 15 in modalità videoconferenza. I presidenti delle Regioni esamineranno anche una proposta di emendamento al decreto del 20 aprile sulle disposizioni urgenti in materia di consultazioni elettorali per l'anno 2020, riguardanti le elezioni regionali e amministrative.

All’ordine del giorno figurano poi altri argomenti, sempre in tema di coronavirus, fra cui: la ratifica del parere sullo schema di dpcm di proroga al 3 maggio delle misure per il contenimento dell’epidemia da Covid-19; e l’intesa sullo schema di ordinanza del capo del dipartimento della Protezione Civile per ulteriori interventi urgenti in relazione al rischio sanitario, riguardante l'integrazione del comitato tecnico scientifico e le disposizioni integrative alle task force medico-specialistica e tecnico-infermieristica.

Inoltre, passerà al vaglio della Conferenza delle Regioni anche la proposta di documento da sottoporre alla Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere, relativa alle misure per rispondere alle problematiche delle donne vittime di violenza, dei centri antiviolenza, delle case rifugio e degli sportelli antiviolenza e antitratta, nella situazione di emergenza epidemiologica da coronavirus.

Sempre all'attenzione dei governatori regionali convocati nel pomeriggio dal presidente Bonaccini, figurano la ratifica dei pareri resi in occasione del riparto delle due tranches di risorse per l’erogazione della cassa integrazione in deroga; e le prime valutazioni sul decreto dell’8 aprile riguardante le misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato.

I presidenti delle Regioni sono chiamati poi a dare un parere sul decreto legge in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché di interventi in materia di salute e lavoro e di proroga dei termini amministrativi e processuali, anche alla luce della richiesta pervenuta dalle commissioni parlamentari.

Infine, la Conferenza delle Regioni valuterà la proposta di documento richiesto dalla commissione Industria, Commercio e Turismo del Senato, riguardo alle iniziative di sostegno ai comparti dell'industria, del commercio e del turismo nell'ambito della congiuntura economica conseguente all'emergenza da coronavirus e, in ultimo, in tema di immigrazione, farà le sue valutazioni sull’aggiornamento del Piano nazionale di integrazione per i rifugiati.