Di Pierri: "Tampone unica prova di non essere contagiosi" 

"Al momento il tampone è l'unica prova che ci accerta delle presenza o meno del virus". Così Giovanni Di Perri, direttore Malattie Infettive Amedeo di Savoia - Torino, in collegamento con Agorà su Rai3.

"Una sierologia positiva in questa fase può essere testimonianza sia di un'infezione in corso che è nata 15 giorni fa o anche di un'infezione contratta due mesi fa - prosegue -. Quindi ci dà un'informazione sul fatto che una persona è stata sicuramente a contatto con il virus però non ci aiuta per poterla posizionare dal punto di vista cronologico. Il tampone è necessario per qualificare la persona come non contagiante".